S’alzano i toni della campagna elettorale a Chivasso. Un post su facebook di sette anni fa, pubblicato il 17 aprile 2015 da uno dei candidati alla carica di consigliere comunale nella lista di Fratelli d’Italia, “ripescato” e condiviso, con uno screenshot, di chat in chat, fino a finire sul quotidiano di informazione Nuovasocietà, agita la politica chivassese.

Nel post il candidato al Consiglio comunale per Fratelli d’Italia pubblicava una foto dell’obelisco di Roma, con la scritta “Mussolini dux”, e scriveva: “Meglio mille di questi obelischi che cento campi Rom”. Aggiungendo poi un pesante insulto a Laura Boldrini (che aveva all’epoca duramente contestato proprio quel monumento, ndr).

Visto lo screenshot del candidato consigliere di centrodestra, è arrivata l’immediata reazione della sinistra.

Con una nota stampa Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Chiara Gasparri e Fabrizio Debernardi, tutti e due rappresentanti di Sinistra Ecologista e candidati al Consiglio di Chivasso, puntano il dito su Fratelli d’Italia (che sostiene la candidatura a sindaco di Clara Marta).

“Come abbiamo visto a Torino e vediamo ogni giorno al governo della Regione Piemonte, il centrodestra si presenta con volti rassicuranti ma ha un’anima nera e misogina: che cos’ha da dire la candidata Sindaca di Chivasso?”, dichiarano.

“Clara Marta è un volto ‘perbene’, raccomandabile, presentabile – proseguono – ma, esattamente come Cirio, non ha problemi ad accompagnarsi e farsi sostenere dalla destra più reazionaria e aggressiva. È ancora in tempo per prendere le distanze e agire di conseguenza. Che cosa intende fare?”.

A stretto giro è arrivata la replica della candidata sindaco Marta.

“Quanto sono prevedibili – esordisce -. Non avendo argomenti dopo 5 anni di amministrazione deludente tirano fuori i vecchi strumenti della sinistra che vuole dare patenti di legittimità agli altri. La questione evidenziata ha comunque due aspetti. Su quello politico ho poco da dire. Fratelli d’Italia è forse in questo momento il primo partito italiano ed è legittimato da anni di attività, da politici locali, regionali e nazionali di qualità e dal voto degli elettori. Su quello personale sono dispiaciuta che si stia vivendo un’epoca di volgarità dilagante nei programmi televisivi, nelle canzoni ed in ogni aspetto della vita sociale. La politica non ne è immune, basta ricordare le rime volgari ed offensive verso la Ministra Gelmini. Trovo inopportune le parole pubblicate sul profilo personale di un candidato, come altrettanto discutibile l’andare a sbirciare profili personali per cercare pretesti”.

“A questo punto – conclude Marta – mi aspetto di trovare gli amici di sinistra spiare al bar i nostri candidati per carpire qualche imprecazione o battuta gogliardica che sfugga in un attimo di disattenzione. Aggiungo che quelle espressioni sono vergognose e inaccettabili, non potranno mai rappresentare il mio pensiero, ma sono certa che non rappresentano neanche il pensiero del partito di appartenenza del candidato in questione. Lavorerò affinché certo modo di pensare ed esprimersi non possano ripetersi”.

