CHIVASSO. Pier Carlo Rosa ha presentato il suo libro – biografia

Sabato 24 ottobre, nella splendida cornice della Chiesa degli Angeli di Via Torino 66, Pier Carlo Rosa, presidente del Museo della Croce Rossa di Chivasso, ha presentato il suo libro – biografia. Un evento contenuto, svoltosi nel rispetto delle norme anti Coronavirus, ma molto sentito. Un’occasione in cui ha raccontato come è nato questo testo, che rappresenta un piccolo pezzo di storia chivassese e non solo; è Pier Carlo stesso a doversi ritenere a tutti gli effetti un pezzo di storia, la sua vita è storia. Da bambino ha vissuto la guerra, è cresciuto e si è fatto da solo creandosi un mestiere che l’ha portato a raggiungere tanti obiettivi. Con la sua attività di lattoniere idraulico e vetraio ha contribuito alla realizzazione tanti edifici della nostra Chivasso e non solo, ha dato vita e portato avanti tante associazioni che ancora oggi esistono come la “Corale Città di Chivasso”, la Bocciofila e “L’Agricola”, ad esempio.

Oltre a presentare il libro alle persone a lui care e agli amici, ci ha tenuto a regalarglielo dandolo ad uno per uno con tanto di dedica personale. Sono intervenute anche personalità di rilievo all’evento, quali il Sindaco Claudio Castello, l’Assessore alla Cultura Tiziana Siragusa, il Consigliere Giovanni Scinica, l’ex Senatore Andrea Fluttero e i pittori Francesco Capello e Salvatore Pronestì, giusto per citarne alcuni. Tutti i presenti sono rimasti piacevolmente colpiti dall’opera e dal modo in cui è stata redatta e realizzata. Un signor libro da leggere e conservare con cura.

“Ci tengo a ringraziare Pier Carlo per tutte le cose che ha fatto a Chivasso, ha davvero contribuito a far crescere la nostra città. Sono onorato di essere qui oggi e di ricevere questo libro” ha affermato il Sindaco Castello. Mentre l’Assessore Siragusa ha ricordato il signor Rosa anche come artista, essendo lui un abile mosaicista e non solo… è, infatti, la persona grazie alla quale a Chivasso esiste il Museo della Croce Rossa, grazie alla sua donazione di circa trentamila pezzi di collezione privata. I complimenti sono arrivati da tutti i presenti.

“Grazie a tutti per essere qui oggi, sono felice che ci siate. Un grosso ringraziamento va ad Alessandra e Alessio per avermi aiutato, con infinita pazienza, nella realizzazione di questo libro che ora possiamo stringere fra le mani. Grazie anche a Carla e Francesca del ‘Caffè Firenze’ per il rinfresco. Grazie, grazie e ancora grazie” ha affermato contento Pier Carlo Rosa.

