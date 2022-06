“Piccoli”: un nome garanzia di qualità. Un fiore all’occhiello della nostra città questa storica pasticceria – caffetteria – gelateria di via Torino 57 che da anni, nel 2023 saranno venti, è di proprietà di Federica Gallina e Paolo Borca.

Un locale di recente completamente rinnovato negli spazi e negli arredi, una location di classe, dove non mancano il dehor esterno anteriore, affacciato sula bella via Torino, ed anche uno spazio aperto situato sul retro.

Tanti i motivi per fare un salto da “Piccoli”… una colazione, un pranzo, una merenda, un aperitivo, l’asporto per gustarsi queste prelibatezze a casa… ogni occasione è buona.

Non mancano le novità, infatti a pranzo sono stati introdotti anche i piatti freddi e non ci sono più solo toast e panini; si è voluta sviluppare e ampliare l’offerta proposta.

Gli aperitivi sono sempre sfiziosissimi e si cerca costantemente di variarli e non proporre le solite cose; ad esempio, nel periodo estivo, ci sono anche frutta e cous cous.

Buonissimi poi gelati e granite, ed anche in questo caso vengono presentati sia i gusti tradizionali che non, perché si vuole sempre sperimentare. Le novità, per le granite, sono: pompelmo con fiori di sambuco, bergamotto e zenzero, cedro, gelso e il chinotto con limone; per i gelati, invece, pesca con cacao e amaretti, croccantino al rum, mandola con scorza di limone e il nocciolino.

Cosa dire poi dei dolci, da sempre delle prelibatezze… è tutt’oggi presente la pasticceria classica, ma si è ampliato e sviluppato anche il discorso dei dolci moderni per stare al passo con i tempi e le richieste dei clienti. Torte, monoporzioni, pasticcini ecc… da “Piccoli” si può trovare di tutto e per tutti i gusti. Relativamente al periodo invernale sono state introdotte anche delle nuove serie di cioccolatini e delle nuove confezioni. In generale è stato rinnovato tutto il packaging delle torte e delle paste, non ci sono più i classici vassoi di carta per l’asporto, ma delle nuove scatole più moderne.

“Piccoli” è il posto giusto per ritagliarsi un momento di relax, ma anche per un caffè al volo o per ordinare i dolci per festeggiare i momenti speciali, venendo accolti da personale gentile e competente. Tutto questo fatto sempre con la certezza di gustare prodotti artigianali di alta qualità, preparati da professionisti.

Viene anche offerta la possibilità di consegna a domicilio.

INFO: “Piccoli”; indirizzo: via Torino 57; telefono: 0119102163 ; e-mail: info@pasticceriapiccoli.it ; sito: www.pasticceriapiccoli.it , Facebook: “Pasticceria Caffetteria Piccoli”; Instagram: “pasticceriapiccolichivasso”

