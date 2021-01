CHIVASSO. Perdono il lavoro, fanno causa

E’ stato un Natale triste per tre ragazze, ex commesse che all’improvviso hanno visto svanire tutte le loro certezze. Senza stipendio, né bonus di 600 euro. L’emergenza sanitaria, questa volta, non c’entra. Perché Greta, Giada e Menel si sono sentite prese in giro dalla titolare. Tutte e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti