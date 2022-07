Alla notizia che Giovanni Scinica, da più di 20 anni consigliere comunale nelle file del Pd, da sempre il più votato a centrosinistra, avrebbe espresso, con qualche amico, il desiderio di fare l’assessore alle manutenzioni, in tanti avrebbero cominciato a storcere il naso. E usiamo il condizionale un po’ a sproposito, dato che qualcuno ha accompagnato il “No” con una grossa e grassa risata. Scinica? Giammai! Qualcuno ci spieghi perchè? Perchè non lo si considera all’altezza? E come si fa a considerarlo all’altezza per la carica di consigliere comunale, magari di capogruppo, e non prenderlo neanche in considerazione per l’esecutivo? Sembra o non sembra una presa per i fondelli a uno che potrebbero perdere l’ultima occasione per far quel che in verità ha sempre desiderato fare? Sarà già che sarebbe peggio di Domenico Barengo? Chi più di Giovanni Scinica conosce il territorio, parla con la gente, ha del tempo a disposizione per occuparsi del tombino, della lampadina, della buca, del pavé?

Qualcuno ci dirà. La Voce sta cercando di creare zizzania in un momento in cui il centrosinistra e il sindaco sono sotto pressione per le nomine. Una palla clamorosa. Semplicemente abbiamo raccolto quella che ci sembra una giusta rivendicazione, un dare a Cesare quel che è di Cesare e in questo caso il “Cesare” è proprio Giovanni Scinica. Mai un ripensamento. Mai un andare fuori dai diktat del partito. Mai una critica al sindaco. Militante fino al midollo. Lui il volto vero del Pd. Lui la continuità. Lui, se vogliamo, anche la passione, che in verità manca a tanti altri, più concentrati sulle indennità.

Commenti