“Qui comincia, aprite l’occhio, l’avventura di Pinocchio, burattino famosissimo per il naso arcilunghissimo!”…

Domenica 29 agosto, alle 21.00, sul palco allestito nel cortile di Palazzo Santa Chiara sarà possibile assistere a “Le avventure di Pinocchio”, storico spettacolo teatrale di Livio Viano.

Sarà uno degli eventi di chiusura della nostra Festa Patronale dedicata al “Beato angelo Carletti”, ma rappresenterà anche un momento di svolta… infatti Stefania Ventura passerà il testimone a Amandine Delclos, che sarà la nuova attrice protagonista dello spettacolo.

“Lo spettacolo è nato nel 2000, dopo l’incontro con Francesca Brizzolara che lo ha portato in giro per l’Italia per 5 anni. E’ poi stata sostituita da Stefania Ventura e ora la nuova interprete di ‘Pinocchio’ sarà una giovane promettente attrice: Amandine Delclos” spiega Viano.

Un’opera teatrale ispirata a “La filastrocca di Pinocchio” di Gianni Rodari, con musiche originali di Sandro Balmas. Un originale allestimento che ci racconterà le avventure del burattino più famoso del mondo. La scenografia sarà rappresentata da un colorato libro gigante e attraversando le sue pagine magiche, Amandine danzerà tra le rime e le note musicali per dare vita a tutti i personaggi della favola di Collodi. Il libro si ispira ai diffusissimi pop-up che, aprendosi, sviluppano un ambiente tridimensionale. Pinocchio è una marionetta a nove fili che viene mossa con abilità dall’attrice protagonista e, alla fine del suo viaggio, diventerà un bambino vero.

Un teatro d’attore e d’animazione con musiche interpretate e suonate dal vivo. Uno spettacolo per ragazzi, ma non solo.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 3515468589 oppure scrivere all’indirizzo all’indirizzo livioviano@gmail.com.

