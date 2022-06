CHIVASSO. Venerdì 17 giugno, in una romantica cornice nel Parco del Ristorante dei Cacciatori di Rolandini, si è svolto il tradizionale Passaggio delle Cariche per i Lions Chivassesi.

Al tocco della campana ed al richiamo degli ospiti al convivio, i presidenti uscenti Maria Pia Suman (Lions Club Chivasso Duomo) e Roberto Tescaro (Lions Club Chivasso Host), accompagnati dai loro cerimonieri hanno dato inizio alla serata.

Il Lions Club Chivasso Host, ha aperto con la consegna di importanti riconoscimenti a tre soci: il “Chevron” a Franco Lomater per i 15 anni di appartenenza e due Melvin Jones Fellow ai dottori Matildio Paccotti e Franco Sella.

E’ quindi stata accolta nei Leo una nuova socia, Giulia Pin.

Il primo passaggio delle cariche, è avvenuto proprio con i Leo. Il presidente Edoardo Maria Fusaro ha passato la spilla di presidente a Roberta Graziano.

Per il Lions Club Chivasso Duomo, l’avvicendamento di spille e martelletto e’ avvenuto tra Maria Pia Suman e Linda Usai che nel suo discorso di insediamento ha sicuramente voluto trasmettere senso di appartenenza e gratitudine, volontà di costruire per il nostro territorio: “Non è una spilla che cambia il modo di fare ma dà valore al fare” .

Non da meno e non meno emozionante per il Lions Club Chivasso Host il passaggio tra Roberto Tescaro e Davide Bevilacqua che gli ha consegnato il martelletto. Un discorso carico di emozione e ringraziamenti in cui ha voluto svelare il service ell’anno che sta per aprirsi. Con orgoglio ha spiegato che i due club senior Host e Duomo, lavoreranno per donare una nuova sala medica per il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Chivasso, per consentire ai pazienti che devono sottoporsi alla chemioterapia di avere un ambiente che possa dove possibile, dare comodità ma soprattutto serenità.

