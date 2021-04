CHIVASSO. E’ morto Augusto Gaglio del Gruppo Carsam. “Ciao Papà” scrive il figlio sui social

Pasqua di lutto: la città piange Augusto Gaglio, titolare di Car Sam. E’ un week end segnato dal lutto, quello di Pasqua, per i chivassesi. Si è spento all’età di 82 anni uno degli imprenditore storici della città: Augusto Gaglio.

Titolare della concessionaria Gruppo Car Sam di corso Galileo Ferraris, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Gaglio ha dedicato tutta la vita alla famiglia ed al lavoro.

“Con l’Alfa Romeo nel cuore” è il saluto sui manifesti funebri che in queste ore sono camparsi nella sua Chivasso.

Lo piangono la moglie Silvana, i figli Fabrizio e Fabiana con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti Matteo, Irene e Marco, oltre a tutti i dipendenti e i collaboratori della concessionaria.

Solo lo scorso settembre Gaglio era stato insignito dall’Ascom del riconoscimento di “Nocciolino d’Oro”, il premio che ogni anno l’associazione di categoria conferisce a chi ha dato lustro alla città con il proprio lavoro.

Al settore dell’automobile Gaglio ha dedicato quasi settant’anni della sua vita: tra i ricordi di un’attività vissuta con passione, dedizione, saldi valori e principi, la visita ormai tanti anni fa dell’allora amministratore di Fca, Sergio Marchionne, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di corso Galileo Ferraris di Car Sam.

“Non abbiamo mai avuto un grande rapporto padre figlio – scrive Fabrizio sui social – ma so che a tuo modo mi volevi molto bene. Sei stato un uomo forte, caparbio, un grandissimo lavoratore anzi hai dedicato la tua vita al lavoro…l’hai dedicata all’Alfa Romeo, anche negli anni bui, l’hai sempre portata nel cuore. Hai sempre lavorato tanto tant’è che non hai mai amato le festività, proprio perché non si poteva lavorare. Forse è per questo che il 25 dicembre di tanti anni fa ti sei fatto Impiantare 5 by-pass, e poi ti sei ripetuto a Ferragosto di diversi anni dopo … Per lasciarci definitivamente la domenica di Pasqua. So che farai sicuramente un gran bel viaggio perché starai guidando una tua splendida Alfa. Ciao papà”

Augusto Gaglio sarà ricordato lunedì 5 aprile, alle ore 18.30, durante la Santa Messa celebrata in Duomo.

I funerali si svolgeranno martedì 6 aprile, dalle 15, in Duomo.

A tutta la famiglia le più sincere condoglianze della redazione de La Voce.

Commenti