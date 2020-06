CHIVASSO. Parte dalla Mandria la raccolta firme contro il biometano

Domenica 21 giugno nella frazione chivassese de La Mandria è cominciata la raccolta firme contro la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano e di compost nell’ex stabilimento Edilias sulla strada fra Chivasso e Tonengo di Mazzè. La raccolta firme proseguirà nelle altre frazioni, località e cascine (Boschetto, Campagna, Carolina, ecc.), a Tonengo, Chivasso e Rondissone. Il sito si trova infatti in un territorio agricolo ma molto popolato. L’impianto potrebbe trattare 55.000 tonnellate all’anno di FORSU, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Produrrebbe non solo biometano ma anche compost. Ecco il testo dell’appello a firmare contro l’impianto.

“La “Caluso Biometano società agricola” vuole costruire un mega impianto di trattamento di rifiuti organici, proveniente dalla raccolta urbana, nel sito dove prima c’era l’Edilias, sulla strada provinciale 81 per Mazzè. L’impianto prevede una prima fase di biodigestione ed una seconda fase di compostaggio.

Hanno chiesto l’autorizzazione per trattare 55.000 Ton di rifiui e 20.000 Ton di scarti legnosi, praticamente un quantitativo simile a quello di tutti i rifiuti organici prodotti da Torino e Provincia.

Su quella piccola strada vorrebbero far passare molte decine di migliaia di automezzi pesanti ogni anno. Vorrebbero sversare nel corso irriguo confinante con l’impianto dalle 19 alle 109 Ton/giorno di acque “tecnologiche”. I rischi di inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere sono altissimi.

L’impianto provocherà cattivi odori che non si possono fermare, e i miasmi prodotti non si fermeranno a 300 metri come dicono, ma arriveranno a tutte le frazioni e centri abitati nel raggio di qualche chilometro, cioè a Chivasso, Caluso, Mazzè e Rondissone.

Vogliono ampliare l’area dell’impianto sacrificando terreni agricoli di pregio per depositare rifiuti.

Infine vorrebbero fare un processo di liquefazione ad alte pressioni del metano prodotto con rischi di esplosioni.

Noi non ci stiamo, siamo stufi di vedere i nostri territori degradati da interventi privati, che mirano alla speculazione e al guadagno, senza farsi carico del danno ambientale che creano.

Non vogliamo vivere in un territorio dove serva la mascherina sul volto non perché c’è un virus, ma perché siamo sommersi dai rifiuti.

Per tutte queste ragioni chiediamo che non sia realizzato questo impianto su un sito inidoneo nel nostro territorio”.

