CHIVASSO. Dopo l’episodio del 3 febbraio scorso, che ha visto ‘protagonisti’ due giovani impudenti, impegnati in una toccata e fuga al Parco del Bricel, per gettare i rifiuti nelle acque, il polmone verde chivassese è diventato ora bersaglio di atti vandalici.

Sgomento e apprensione sui social da parte di alcuni cittadini, frequentatori del parco, per quanto sta accadendo. Non sono mancati post con tanto di documentazione fotografica, in cui vengono ritratti i tabelloni didattico-illustrativi del parco, ora completamente imbrattati da scritte oscuranti e prive di senso.

Alle immagini postate si accompagnano frasi che, oltre a deprecare [...]