CHIVASSO. Parcheggi gratis il venerdì e il sabato pomeriggio. Novità in vista dall’amministrazione di Chivasso. In accordo con la società Gestopark srl, per fornire concrete misure a sostegno dei cittadini e del commercio locale, in seguito all’emergenza COVID-19, il Comune ha disposto, dal 3 luglio al 31 dicembre 2020 la gratuitá delle soste nel centro cittadino il venerdì e il sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Per tutti gli abbonamenti non sono previsti rimborsi o proroghe di validità per le ore di gratuità. Sono esclusi dal provvedimento il parcheggio interrato di via Mazzè e le aree a parcheggio di interscambio: Piazzale Ceresa, Piazzale 12 maggio 1944 (Movicentro), Via San Carlo.

