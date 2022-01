Se, di questi tempi, c’è uno sport che va alla grande, è sicuramente il padel e Chivasso ha ora una nuova e bellissima struttura per giocarvici. Il Palalancia, infatti, è dotato di quattro campi da gioco operativi da metà gennaio.

Apertura il 9 gennaio, con un torneo organizzato dalle rappresentative provinciali di Torino e della Regione Valle D’Aosta: otto coppie di donne e dodici coppie di uomini, selezionati fra i migliori risultati della Coppa Menabrea, a contendersi la vittoria. Atleti di spessore e provenienti da circoli diversi fra loro.

Il centro Palancia era già stato ristrutturato per l’apertura della piscina della scorsa estate e ora il tutto è stato completato con l’aggiunta dei campi da padel, utilizzabili nei periodi freddi grazie alla presenza della struttura geodetica che li avvolge, e nella bella stagione all’aria aperta. Durante quest’ultimo periodo, oltre al padel, si può anche giocare a calcetto, basket, beach volley e fare altetica, ma anche nuotare in piscina, ovviamente.

Il Palalancia è un centro curato nei minimi dettagli, con l’obiettivo di offrire a tutti gli interessati qualità e benessere. Riscaldamento, luci ad hoc per giocare anche la sera, telecamere per riguardare le partite, parcheggio interno ed esterno e presenza di servizio bar adibito anche alla piccola ristorazione. Al Palalancia non manca davvero nulla.

Grazie alla piattaforma Sportclubby prenotare i campi da padel sarà facilissimo e si troverà il link diretto andando sulla pagina Facebook del Palalancia.

INFO: Palalancia; indirizzo: via Favorita 120 – Chivasso; responsabile struttura: Mario Pannocchia; sito: www.palalancia.it ; Facebook: “Palalancia” e “Padel Orange”, Instagram: “Palalancia” e “padelorange“

