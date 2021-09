Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Outline Dance Factory”: l’arte e la serenità. Il regno della danza a Chivasso.

Amore, passione e professionalità sono gli ingredienti fondamentali che contraddistinguono questa scuola di danza e sono anche ciò che caratterizza Alessandra Rota, cuore pulsante dell’ASD, e tutti i maestri presenti al suo interno. Nella splendida nuova sede di via Demetrio Cosola 30/A sono tutti pronti per ripartire con le lezioni.

“Nonostante i seri problemi che tante attività stanno cercando di superare e la stanchezza che tutti abbiamo a causa di questo lungo periodo di emergenza sanitaria, cercheremo di non lasciare che i giovani e le persone amanti dell’Arte della Danza perdano l’entusiasmo – afferma Alessandra -. Frequentare corsi di danza è sicuramente utile alla salute mentale oltre che al benessere fisico. Ripartiremo con i corsi aggiungendo anche lezioni di tutte le discipline, in modo tale da poter recuperare un poco di quel tempo passato davanti ai monitor perchè nonostante con mille sforzi siamo riusciti ugualmente a portare in scena uno spettacolo a giugno, il lavoro svolto in sala danza porta ad un miglioramento tecnico e non solo al mantenimento del proprio livello ottenuto da casa…”.

Dal 13 settembre riapriranno i corsi dedicati allo studio della danza classica, contemporanea e moderna per ragazzi di tutte le età. Sarà data la possibilità, viste anche le richieste, di far frequentare le lezioni 2 volte alla settimana anche ai più piccini: aprirà, infatti, un corso di pre-danza per i bimbi di 4 e 5 anni che potranno frequentare le lezioni di lunedì e di mercoledì.

La sezione della Danza Classica è diretta dalla Maestra e Danzatrice Laura Boltri e i più giovani dalla Maestra Federica Bertolino. La sezione Hip Hop è diretta dal Maestro Claudio “Penna” D’Ambrosio, mentre per la propedeutica e la Danza Contemporanea e Moderna ci sarà la Maestra Alessandra Rota.

Per la salute degli adulti ripartiranno, come dal 2003, i corsi serali di pilates gag e di ginnastica posturale.

Le classi anche quest’anno, come da sempre, saranno a numero chiuso e verranno rispettate le norme vigenti in materia covid19.

Tutte le lezioni di prova saranno da prenotare. Per ricevere ogni tipo di informazione basta chiamare il numero 3401608660 o scrivere su whatsapp dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

“L’importanza che ha la socializzazione, in luoghi protetti e curati, riguarda il futuro di tutti e sicuramente in un centro danza c’è tutta la possibilità di trovare la calma e la grinta necessarie per questo grande cambiamento a cui tutti siamo obbligati” afferma Alessandra.

INFO:

Outline Dance Factory”, via Demetrio Cosola 30/A

Telefono e whatsapp: 340.1608660

http://www.outlinedancefactory.com

http://www.facebook.com/outlinedancefactory.com/ Pagina

http://instagram/outlinedancefactory

