CHIVASSO. Ospedale, la denuncia del sindacato USB: “I pazienti di psichiatria non sono dei pacchi postali”. L’Unione Sindacale di Base del Coordinamento Sanità Piemonte scrive alla direzione dell’Asl To 4. Il sindacato punta il dito sulla mancata programmazione della gestione dell’emergenza covid: “E’ giusto che la gente sappia che non aver programmato il tutto, studiando e progettando dei protocolli chiari magari ad agosto o settembre, ha portato all’improvvisazione di oggi”.

E’ una dura nosta stampa quella emanata dall’USB.