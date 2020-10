Per Antonio D’Ambrosio ex assessore regionale alla Sanità del Piemonte, vennero raccolte un migliaio di firme per chiedere l’intitolazione alla sua memoria della nuova ala dell’ospedale. Sono cadute nel vuoto.

CHIVASSO. Ospedale Antonio D’Ambrosio Che fine ha fatto la petizione? Ospedale Antonio D’Ambrosio. Due anni e mezzo dopo, due Giunte regionali diverse, due direttori generali che si sono avvicendati, oltre mille firme raccolte, e nessuno più che ne parli. Il silenzio in cui l’ex direttore generale Lorenzo Ardissone e il sindaco di Chivasso Claudio [...]



