CHIVASSO. Ospedale, abbattuti gli alberi. E la strada delle ambulanze resta chiusa.

Il direttore generale dell’Asl To 4 Lorenzo Ardissone s’è dimesso e lascerà l’incarico, in scadenza il prossimo anno, per la pensione entro il prossimo autunno. Nel mentre, c’è ancora tempo per raccontare di un paio di temi, o se vogliamo “casi” che tengono banco da mo’ e che riguardano l’ospedale civico cittadino. Il primo, non foss’altro perché se ne discute dallo scorso autunno almeno, riguarda l’apertura della strada di accesso per le ambulanze al nuovo Pronto Soccorso.

E’ chiusa da sempre, da quando è stata inaugurata la nuova ala dell’ospedale civico cittadino – gennaio 2018 -. Secondo l’Asl, avrebbe dovuto essere aperta a fine 2019 non appena la ditta che ha eseguito i lavori avrebbe potuto sgomberare la via.

E’ passato un mese, due mesi, dal Capodanno, è arrivato il Coronavirus e la strada di accesso da via Ivrea al pronto soccorso è rimasta e continuerà a rimanere chiusa.

Fatta, pagata e mai aperta agli autitsti delle ambulanze. Una roba da “Striscia la Notizia”, per intenderci.

Dalla direzione dell’azienda ospedaliera fanno sapere che la strada non è ancora stata aperta alle ambulanze per un motivo così banale che stentiamo a crederci: c’è la tenda del pre-triage all’ingresso del Pronto Soccorso e finché non verrà smontata, la situazione resterà così com’è. Ossia con le ambulanze costrette alle gimkane per accedere dall’ingresso di corso Galileo Ferraris.

“Il nuovo ingresso veicolare alla camera calda del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chivasso (da via Ivrea) sarà aperto quando sarà terminata l’emergenza da covid-19 e sarà smontata la tenda di pre-triage”, è la nota dell’Asl. La sensazione è che, siccome paga Pantalone, va tutto bene madamalamarchesa ma certo è che la volontà di mettere a disposizione, finalmente, un nuovo accesso agli autisti delle ambulanze, non dev’essere così forte al terzo piano della sede legale di viaPo.

Altro giro, altro “caso” che sta tenendo banco soprattutto sui social di riferimento della città di Chivasso.

La scorsa settimana, senza colpo ferire, sono state abbattute cinque piante nel cortile del monumentale di corso Galileo Ferraris. Si tratta di due tigli, un olmo, un faggio e un tasso. Alberi che erano lì da decenni.

Il risultato? “Uno spettacolo desolante”, quello che si vede oggi dall’ingresso di corso Galileo Ferraris, commentano sui gruppi social della città i chivassesi con il pollice verde. Altri ci vanno giù più pesante. Ma perché sono state abbattute queste piante?

“Sono state eliminate perché pericolose e per poter realizzare l’anello antincendio e la vasca di laminazione (interventi propedeutici alla sistemazione del parcheggio antistante l’ingresso monumentale)”, fanno sapere con una fredda, distaccata nota dalla direzione dell’azienda…

