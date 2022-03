CHIVASSO. Operaio 20enne di Verrua Savoia rischia di finire sotto il treno. Lo zainetto si aggancia al treno. Sfiorata la tragedia. E’ una storia a lieto fine quella accaduta mercoledì sulla banchina del secondo binario della stazione ferroviaria a Chivasso.

Qui A. C., operaio ventenne, di Verrua Savoia si è salvato per miracolo dopo che il treno in transito aveva agganciato lo zaino che portava su una spalla, strappandoglielo violentemente.