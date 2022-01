Si sta svolgendo questa mattina l’Open day vaccinale per i piccoli sotto i 12 anni. Alta l’adesione tant’è che in fase di prenotazione si è registrato il tutto esaurito. Il desiderio da parte delle famiglie, di riprendere l’anno scolastico in sicurezza è, infatti, molto alto.

All’ospedale di Chivasso, nella sala riunioni, i volontari della Croce Rossa di Chivasso e di Settimo intrattengono i bambini con i colori dopo che ai piccoli sono stati inoculati i vaccini. Ad occuparsene è un gruppo specializzato della Cri che fa Face Painting alle mani.

A coordinare l’attività vaccinale il dottor Salvatore Di Gioia e la dottoressa Mirella Fontana, con il prezioso aiuto dei pediatri Maria Andreo e Renato Turra.

I bimbi sono stati accolti in un clima di armonia.

