Una storia commovente quella dei cani e gatti di Giuseppina Arena, la 52enne assassinata lo scorso 12 ottobre a Chivasso, in frazione Pratoregio. Una narrazione capace di toccare le corde del nostro cuore, se si pensa al perché ora siamo qui a raccontarvela.

Ovviamente Potty e Ottavia, i due cagnolini della vittima, attualmente in stallo presso il canile di Settimo Torinese in attesa di adozione, non hanno il dono della parola, ma i loro sguardi eccome se l’hanno.

E’ bastato guardarli negli occhi per capire quanto stiano soffrendo per la perdita di Giusy e far sì [...]