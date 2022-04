CHIVASSO. Per molti anni, nei primi duemila, agli albori di questo giornale, è stato un frequentatore abituale di questa redazione. “Venite, venite che vi faccio vedere che c’è un problema con il mancorrente delle scale del Comune…”. “Dobbiamo prendere una fotografia dell’ingresso dell’ospedale…”. “Mi potete mettere questo annuncio?”.

Sempre gentile, cordiale. Per chi viveva Chivasso in quegli anni, era una costante incontrarlo all’uscita dell’ospedale di corso Galileo Ferraris, con il cappello in testa simil-vigile urbano a dare una mano a chi cercava parcheggio o a chi doveva immettersi sulla strada. Oppure a camminare [...]