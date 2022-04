Il prossimo venerdì 29 aprile, alle ore 17.30, presso il Salone Parrocchiale di via don Dublino 16, si terrà il nuovo appuntamento facente parte del ciclo di incontri dell’“Università del Dialogo”; sarà il penultimo di questa turnata.

Si tratta di un’interessante iniziativa ideata, qualche anno fa, dall’“Università della Terza Età” di Chivasso con la rete delle comunità religiose del territorio: cattolica, valdese, ortodossa, ebraica, islamica e buddhista. Un ciclo che intende approfondire, da vari punti di vista, i principali temi del vivere insieme e che vuole occuparsi del dialogo fra culture spirituali diverse. Ogni anno viene individuato un tema che viene poi declinato nelle varie sensibilità religiose. Quest’anno il tema scelto è “Ri-cominciare”… dopo il Covid, dopo una crisi, dopo un lutto, dopo una delusione ecc.

Protagoniste di questo nuovo incontro saranno Rosa La Piana, imprenditrice, e Paola Garbarino, insegnante, entrambe Ministri di Culto e professoresse del buddismo di Nichiren Daishonin, dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; tutte e due sono da anni impegnate nel sostegno spirituale dei compagni di fede del Piemonte e della Valle d’Aosta. L’argomento dell’incontro sarà: “Ri…cominciare: il punto di vista del buddismo di Nichiren Daishonin”.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 20 maggio, vedrà protagonista Viviana Martinez e avrà come argomento e tema di discussione “Convertirsi alla fraternità per ricominciare”.

Commenti