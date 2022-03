Il prossimo venerdì 11 marzo, alle ore 17.30, presso il Salone Parrocchiale di via don Dublino 16, si terrà il nuovo appuntamento facente parte del ciclo di incontri dell’“Università del Dialogo”.

Un’interessante iniziativa ideata quattro anni fa dall’“Università della Terza Età” di Chivasso con la rete delle comunità religiose del territorio: cattolica, valdese, ortodossa, ebraica, islamica e buddhista. Un ciclo che intende approfondire, da vari punti di vista, i principali temi del vivere insieme e che vuole occuparsi del dialogo fra culture spirituali diverse. Ogni anno viene individuato un tema che viene poi declinato nelle varie sensibilità religiose. Quest’anno il tema scelto è “Ri-cominciare”… dopo il Covid, dopo una crisi, dopo un lutto, dopo una delusione ecc.

Protagonista di questo incontro sarà la pastora valdese Erika Tomassone che disquisirà sul tema “Trasformare per ricominciare”. Lei è pastora valdese dal 1984, è nata a Susa nel 1956, ed attualmente è pastora delle chiese valdesi di Villar Perosa e Pramollo (Torino). Precedentemente ha svolto il suo ministero pastorale presso Rorà, Pisa, Pinerolo, Prali. E’ stata direttrice del Servizio Cristiano di Riesi (1995-2000), presidente del Direttivo del Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, membro del Consiglio della Facoltà Valdese di Teologia, membro della Commissione Bioetica, membro del Comitato Generale di Agape. Da tempo si occupa di teologia femminista.

