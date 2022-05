Sabato 28 maggio, alle ore 18.30, verrà inaugurata la nuova mostra di “Prisma Laboratorio Artistico”, un’associazione molto attiva sul territorio che organizza corsi di disegno, pittura ed acquerello per bambini, ragazzi ed adulti ed, ovviamente, anche esposizioni. Location dell’evento, come consuetudine, il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c di Massimo Giuliano e Carla Scalise, con cui questo sodalizio viene ormai portato avanti da qualche anno.

Ad esporre, questa volta, saranno gli allievi dei corsi di disegno e pittura per adulti di “Prisma”, nelle persone di: Daniela Roseo, Sabina Giannone, Luella Angioni, Nadia Naretto, Anna Maria Ceron, Elisabetta Grandini, Eugenio Reverso, Erica Canto, Chiara Salto, Cesira Anna Basso, Mafalda Palermo, Doris Lela, Katia Galluzzo, Alina Gabriela Jarda, Marinella Passera ed Anna Mencagli.

“Siamo felici che i nostri corsisti mostrino le proprie opere al pubblico. Fra loro c’è chi fa parte del gruppo da anni e chi è arrivato da poco, ma il minimo comun denominatore è una grande passione per l’arte e tutti insieme formano davvero un bel gruppo, di cui andiamo molto fieri – afferma Stella Sottile, presidente di “Prisma Laboratorio Artistico” -. Ognuno ha scelto di esporre le sue opere preferite, realizzate in quest’ultimo anno, spaziando fra disegni e dipinti ad olio, riproducendo paesaggi, nature morte e ritratti; usando tecniche diverse e stili differenti, ma accomunati tutti dalla ricerca tecnica ed estetica – aggiunge –. Lo spirito della nostra associazione è quello di ritrovarsi insieme per disegnare e dipingere, per imparare o affinare tecniche nuove o già consolidate, ma soprattutto per incontrarsi e stare insieme; parlare di arte e sperimentare, cercare il proprio stile personale, scoprire canali espressivi grazie al confronto e al dialogo. Il nostro obiettivo è quello di scoprire i talenti di ciascuno e aiutarli a sbocciare. Certo la tecnica richiede pazienza e costanza, ma se il clima è disteso e amichevole, imparare insieme diventa un piacere”.

Le opere resteranno esposte fino a martedì 12 luglio e saranno visionabili negli orari di apertura del locale.

