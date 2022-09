Nuova mostra di “Prisma Laboratorio Artistico”: sabato 10 settembre, alle ore 18.30, presso la consueta location di via del Collegio 12/c, il “Caffè Firenze”, verrà inaugurata la personale di Eugenio Reverso.

“Sono nato nel 1966 e l’arte è entrata a far parte della mia vita tre anni fa, un po’ per caso, grazie a mia moglie. Mi ha regalato un corso di pittura con il maestro Osvaldo Alberti e da allora quella è diventata una mia grande passione, un qualcosa di cui non posso più fare a meno, e ho anche creato il mio piccolo atelier personale in casa. Molte cose le ho poi imparate da autodidatta – racconta l’artista -. Ho capito che l’arte ha tre funzioni: fa riflettere, permette di comunicare e di sperimentare. Inoltre è terapeutica, rende più sereni e funge da valvola di sfogo per scaricare le tensioni del quotidiano”.

Le opere di Reverso spaziano dall’astratto al figurativo nell’ambito dell’arte contemporanea. Le sue figure sono spesso simboliche e utilizza, come soggetti, fiori e biciclette. “Ciò che dipingo e disegno rappresenta la mia visione del mondo e utilizzo diverse tecniche per realizzare le mie opere: dall’acquerello alla china, fino ad arrivare alla combustione della carta – spiega –. Attualmente frequento il corso di pittura per adulti di ‘Prisma Laboratorio Artistico’, molto utile per affinare le mie tecniche… ma non solo… è anche un ambiente in cui si può parlare di arte, sperimentare, andare alla ricerca del proprio stile personale scoprendo i vari canali espressivi attraverso il confronto e la condivisione con gli altri corsisti e con la maestra Stella Sottile. Dopo la mostra collettiva di tutti coloro che frequentano il corso è arrivato il momento della mia personale e ne sono davvero felice. Il mio sogno nel cassetto è di migliorare sempre di più di riuscire a specializzarmi nella copia dal vero, partendo da paesaggi e arredo urbano, fino ad arrivare a volti e corpi umani”.

Le opere di Eugenio Reverso resteranno esposte fino al 18 ottobre e saranno visionabili negli orari di apertura del locale.

