CHIVASSO. Claudia Buo, parliamo di nucleare.Sogin ha individuato il sito TO-10 quale possibile Deposito nazionale delle Scorie Nucleari, in un’area a nord della città prossima alle frazioni di Mandria e Boschetto. Sul punto, però, in città se ne parla un po’ pochino. Perché secondo te?