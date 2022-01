CHIVASSO. Vasi e bidoni dell’immondizia rovesciati a terra. Sedie dei dehor dei bar lanciate come fossero frisbee. E poi grida, schiamazzi, urla.

La cronaca dell’ultima serata (tarda) sotto i portici di via Torino, in vicolo del Portone e in via Teodoro II racconta dell’ennesima bravata di un gruppo di ragazzini che hanno danneggiato tutto ciò che hanno trovato nella loro scorribanda serale.

Vandali? Teppistelli? Un po’ l’uno, un po’ l’altro. Senz’altro maleducati ed incuranti del bene pubblico. E del quieto vivere dei residenti. Che esasperati dalle grida a tarda ora e dai tonfi provocati dagli oggetti [...]