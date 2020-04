CHIVASSO. Non spendiamo i soldi per cose non necessarie

“Blocchiamo tutte le spese e gli investimenti non indispensabili per avere la maggior quantità di risorse possibili per affrontare l’emergenza e successivamente poter ripartire!”.

E’ questa la proposta che ho fatto durante la discussione del bilancio preventivo 2020 del Comune di Chivasso. Il Decreto Cura Italia prevede la possibilità per i Comuni di spendere anche l’avanzo di amministrazione ( ovvero i soldi che non sono stati spesi dal comune stesso ) per fronteggiare la terribile situazione economica che questa pandemia sta creando. Supportare chi non ha reddito fisso durante tutto il periodo della durata della pandemia, e poi pensare a come rimettere in moto il tutto sta diventando il “problema nel problema”. Sono tante le persone che, con il prolungarsi della situazione, si stanno trovando in serie difficoltà e con prospettive preoccupanti; e la ripartenza preoccupa ancor di più dal punto di vista economico ( secondario rispetto all’emergenza sanitaria, ma non per questo trascurabile): molte sono le attività che rischiano di non farcela a riprendere, lasciando in mezzo alla strada le persone e le relative famiglie che vivevano grazie a quei redditi, e tanti saranno i posti di lavoro che rischiano di conseguenza di essere cancellati. Di conseguenza, il rischio è il crollo ulteriore dei consumi, cosa che metterebbe in difficoltà anche la produzione, chi lavora per essa.

Il bilancio previsto per quest’anno è inadeguato alle effettive esigenze, essendo stato tra l’altro redatto in un momento in cui non era prevedibile lo svilupparsi di una situazione simile, motivo per cui dovrà essere fortemente variato in corso d’opera. Chivasso ha una previsione di spesa per il 2020 di circa 45 milioni di euro, alcune necessarie ed indispensabili per l’esistenza del comune stesso, altre non “vitali”. Soprattutto per quanto riguarda la parte degli investimenti (realizzazione di opere) si può, volendo, intervenire accantonando l’idea di realizzare nuovi progetti in modo da utilizzare quei soldi per continuare ad esistere come comunità. Penso ad esempio ai 500mila euro ipotizzati per l’isola pedonale di via Po, agli oltre 440mila euro per la sistemazione del parcheggio di via Orti, per quello in viale Vigili del Fuoco etc. Tutte risorse che, a nostro avviso, dovrebbero essere dirottate per azzerare (e non solo sospendere) la tassa rifiuti almeno alle attività, che stando chiuse per mesi non hanno incassato nulla (e che non hanno neanche prodotto rifiuti), ad integrare le scarse risorse destinate dal governo per chi non riesce a fare la spesa alimentare e che non riuscirà neanche a pagare le bollette, ad esempio. E che serviranno poi a dare la possibilità ad un’intera città a ripartire. Saranno veramente ingenti i capitali che necessiteranno, e dobbiamo agire in modo da “mettere da parte” come Comune ogni singolo euro.

E lo chiediamo noi, che da sempre lottiamo per poter dare più parcheggi a Chivasso: ma ora le priorità sono totalmente cambiate, l’esigenza non è più quella di migliorare l’esistenza di ciò che conoscevamo, ma quella di dover continuare ad esistere dopo tutto ciò. Una prima proposta la avevo abbozzata nella commissione assetto ed uso del territorio relativamente al parcheggio di via Orti, ma era stata bollata come “irricevibile”, ma strada facendo ci sono stati ragionamenti che fanno sperare in direzioni diverse.

Certo, questo vuol dire cambiare il programma elettorale dell’amministrazione comunale, ma questa brutta pagina di storia ci mette di fronte a dover trovare il coraggio di prendere decisioni tanto forti quanto responsabili. Noi di Amo Chivasso e le sue Frazioni siamo pronti a collaborare, anche attivamente, a tutto ciò che andrà in questa direzione per il bene di tutti.

Commenti