CHIVASSO. Noi, invisibili per il covid-19, lasciati fuori dal dormitorio. Assurdità dell’epoca del coronavirus: per mantenere le distanze di sicurezza, vengono messi alla porta. Gli effetti del distanziamento sociale si vedono anche nel dormitorio comunale, struttura finanziata al cinquanta per cento ciascuno da Comune e Asl. E così da dodici posti disponibili suddivisi in stanze con tre letti ciascuna, la cooperativa che lo gestisce ha dovuto ridurre ulteriormente gli spazi: ora le stanze sono da due letti per un totale di otto posti. E così sono molti i clochard che non possono più usufruire di un posto dove rispettare il lockdown. Tra loro anche una coppia di romeni. Sono Giorgio Ciurar, 37 anni, originario di Brasov, in Italia dal 2006, costretto a bivaccare tra la stazione ferroviaria e in altri posti della città. Con lui la compagna. Per trascorrere la notte dormono in una tenda nei pressi del Bennet. E per mangiare si rivolgono alla Caritas.

“Magari potessi avere una casa. Ho chiesto al comune per avere un tetto sotto il quale dormire. Ma non ho avuto risposta” spiega Giorgio Ciurar, conosciuto come Giò, mentre cerca di riscaldarsi con un caffè del distributore automatico della stazione ferroviaria. “Io ho tre figli in Romania di 12, 10 e 8 anni. Sono arrivato qui in Italia in cerca di fortuna, ma a causa della crisi sanitaria ho perso anche il lavoro da pastore” racconta e confessa di pregare ogni giorno il buon Dio perché finisca questa pandemia. “Sono molto religioso” conclude.

La loro storia, quella di Giorgio Ciurar e la sua compagna, però, è completamente sconosciuta all’ufficio Welfare e pure al Ciss.

L’assessore alle Politiche Sociali Claudio Moretti ha assicurato comunque che si prenderà a cuore questa storia: “All’ufficio del welfare in Comune, ripeto, non sono arrivate segnalazioni dell’esistenza di questa coppia. Ma me ne occuperò in questi giorni cercando di incontrarli. Credo che potremmo aiutarli con opera di volontariato, ma sarà difficile poter dare loro una casa o un posto, per lui, presso il dormitorio e sarà difficile, pure per lei, trovare ospitalità presso l’associazione Punto a Capo, i cui posti mi risulta siano esauriti anche lì”.

