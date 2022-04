Non si fa in tempo a fissare una data, che subito ne arriva un’altra. Nuovo slittamento per il Carnevale di Chivasso, per tradizione in programma con la sua sfilata di “Carnevalone” ogni mese di marzo e quest’anno stabilito, inizialmente, per domenica 5 giugno a causa delle restrizioni imposte dal Covid 19.

La novità, fresca fresca, è che l’evento clou della festa di carnevale chivassese, rinviato dal febbraio 2020, ha subito un ulteriore slittamento: non si terrà infatti a giugno (nè il 5 nè tantomeno il 12, come qualcuno ipotizzava), ma verrà posticipato a settembre (domenica [...]