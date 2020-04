CHIVASSO. Nella stretta del Coronavirus: 70 sinora i morti accertati in ospedale

CHIVASSO. Nella stretta del Coronavirus: 70 i morti accertati – ossia cui s’è fatto il tampone ed è risultato positivo – in ospedale dall’inizio della pandemia.

Se si aggiungono anche i sospetti, a cui non è stato possibile fare il tampone, i decessi sono indubbiamente molti di più.

E’ il dato fornito dalla Regione, confermato dal sindaco Claudio Castello che guida il Centro Operativo Comunale per l’emergenza.

Nella giornata di oggi a Chivasso s’è registrato un solo positivo in più rispetto a ieri: si è passati da 86 a 87 positivi.

Purtroppo s’è dovuto registrare anche un decesso, che porta a 12 il numero delle morti tra i chivassesi per Covid-19.

Sono 180 in tutta la città le persone in isolamento domiciliare preventivo.

Difficile la situazione alla casa di riposo “Opera Pia Clara”, dove i pazienti malati e sospetti per coronavirus sono qualche decina e gli accertati, per ora, due (uno è già deceduto). Il parroco don Davide Smiderle, presidente dell’Ente, ha già rivolto un appello all’Asl per poter avere i tamponi.

In collina, nella giornata di oggi, si registra un incremento di casi a Cavagnolo (+4), che porta il totale ad 8, di cui 4 persone scomparse: l’ultima nella giornata di oggi.

Anche a Lauriano oggi si sono registrati due casi in più rispetto a ieri, per un totale di 8 contagiati.

Negli altri Comuni il bilancio dei positivi al covid-19 al momento resta stabile.

* QUI I DATI DI TUTTI I COMUNI DELL’ASL TO4

Commenti