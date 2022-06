Lieto fine alla NCT di Chivasso dove, dallo scorso mercoledì 22 giugno, i lavoratori erano entrati in sciopero sotto l’egida della Fiom Cgil di Torino. La decisione era maturata a seguito del clima di tensione creatosi sulle ipotesi di licenziamenti, formulate a causa del perdurare dell’assenza di ordini e di precise linee guida da parte dei vertici sull’imminente futuro.

La Nuova Carrozzeria Torinese è una realtà nota sul territorio.

Consta di una settantina di dipendenti, i quali si occupano dell’equipaggiamento ed allestimento di autoveicoli per le Forze dell’Ordine, per il servizio postale, per il car-sharing [...]