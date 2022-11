“My Club ASD”: scuola di danza ma anche palestra.

Una scuola di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop per bambini dai 3 anni in su e per ragazzi, ma anche palestra che offre corsi di fitness musicali ai soci più adulti.

Una realtà radicata sul territorio, che svolge le sue attività in via Blatta 35, su due ampie sale gestite in modo esclusivo dall’ASD; un’associazione sportiva dilettantistica a 360 gradi, che accoglie tutte le esigenze delle famiglie che ne fanno parte.

“My Club ASD” è composta da due grandi settori e il primo è quello della Ballet School, che come ogni anno offre corsi di introduzione alla danza per i più piccoli, per poi proseguire con percorsi più accademici di danza classica, moderna e contemporanea. Tanto studio e passione anche per i corsi di hip hop, ovviamente.

Dopo il grande successo dello scorso anno viene anche riproposto il laboratorio di danza per adulti, ma stavolta a tema video dance.

C’è poi una grande novità, ovvero il laboratorio di acrodanza e inversioni, che si svolge al sabato mattina dalle 10 alle 12… due ore intensive per ragazzi e adulti che hanno la voglia e la curiosità di avvicinarsi a questa disciplina, che garantirà un buon lavoro muscolare e di potenziamento, valorizzando forza ed equilibrio.

Gli insegnanti che fanno parte di questa realtà sono, come sempre, di primo livello e, tra l’altro, hanno permesso alle ballerine del gruppo avanzato di danza moderna di piazzarsi sul podio a ogni concorso al quale hanno preso parte lo scorso anno. Vi sono anche dei nuovi maestri, di modo da offrire l’ampliamento dei corsi nell’ambito danza.

Il secondo settore di “My Club ASD” è quello del fitness club. I corsi di fitness per adulti si svolgono dalle 13.30 alle 14.15 e proseguono poi nelle fasce pomeridiane, pre-serali, serali e di tarda serata, garantendo quindi una vasta offerta oraria che va dalle 13.30 alle 21.15, con svariate tipologie di corsi. Questi ultimi sono: spinning, jump fit, balance fit, pump, high sinergy forms, circuiti funzionali, pilates, pin un tone up, total body, fitball training e yoga. E’ anche possibile usufruire del servizio di allenamento con personal trainer e del massaggiatore sportivo.

Gli insegnanti e gli istruttori sono stati tutti riconfermati da anni, perché estremamente professionali e preparati.

“My Club ASD” è inarrestabile e oltre ai corsi ha anche tanti altri programmi, come la partecipazione ai concorsi. A tal riguardo il gruppo avanzato di danza moderna è già pronto per partire con il primo, datato 20 novembre.

Si stanno anche organizzando delle lezioni fitness a tema e ci saranno delle lezioni aperte ai genitori durante il periodo di Natale.

In un periodo di grandi aumenti legati ai consumi l’associazione ha deciso di mantenere invariate le quote, che sono le medesime dal 2016. Ha preso questa decisione per venire incontro alle famiglie che ne fanno parte, con la convinzione che i sacrifici fatti oggi, come quelli fatti per il Covid nelle scorse tre stagioni, dimostreranno ai propri soci quanto sia forte la voglia di stargli vicino.

“My Club ASD”… un’associazione per tutti e per tutti i gusti, che unisce gli amanti del fitness e quelli della danza in un ambiente sereno, amichevole e professionale.

E’ disponibile per qualsiasi informazione, prenotazione di lezione di prova od altra richiesta al 3317897904.

INFO: “My Club ASD”, indirizzo: via Blatta 35, telefono e whatsapp: 3317897904, Facebook: “My Club ASD”, Instagram: “myclub_chivasso”, “Sportclubby orari settore fitness”

