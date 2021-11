“My Club ASD” è un’associazione sportiva dilettantistica a 360 gradi, che accoglie tutte le esigenze delle famiglie che ne fanno parte. Svolge la sua attività sul territorio da dodici anni e lo fa sempre, e da sempre, con grande professionalità, collaborando con insegnanti di danza e istruttori di fitness di primo livello.

I maestri di danza hanno fatto esperienze lavorative da ballerini e coreografi a livello internazionale, hanno conseguito molti diplomi riconosciuti a livello nazionale, hanno frequentato i corsi professionali del “Teatro Nuovo” di Torino e collaborano non solo con “My Club ASD”, ma anche con grandi scuole torinesi, fra cui il “DAM”, la scuola pomeridiana del Teatro Nuovo. Grazie alle grandi collaborazioni gli allievi dell’associazione si sono ormai integrati con i settori più rinomati del panorama torinese della danza.

Gli istruttori di fitness arrivano direttamente dai settori più professionali e sono, o sono stati, presenter di varie attività sui palchi della fiera internazionale del fitness, la “Rimini Wellness”.

“My Club ASD” è composta da due grandi settori: quello del fitness club per ragazzi e adulti e quello della ballet school per bambini e ragazzi.

I corsi di fitness per adulti adulti offerti sono: spinning, jump fit, balance fit, high sinergy forms, circuiti funzionali, pilates, pin un tone up, total body, fitball training e yoga. E’ anche possibile usufruire del servizio di allenamento con personal trainer e del massaggiatore sportivo.

Per quanto riguarda la scuola di danza ci sono corsi di danza classica, hip hop, jazz, moderna, contemporanea, musical e recitazione, corsi di propedeutica e giocodanza per bimbi/e dai 3 anni in su, potenziamento muscolare e pilates per ballerini.

Ma non è tutto, infatti gli allievi di “My Club ASD” hanno anche la possibilità di partecipare a numerosi concorsi. Ad esempio, domenica 21 novembre, il gruppo intermedio III moderno si è classificato, con grande soddisfazione, al terzo posto alla “XII Rassegna MSP Danza Piemonte 2021”, categoria Junior moderno gruppi. E a breve avrà luogo la partecipazione al concorso nazionale CSEN “Dance in the snow”.

I programmi futuri sono tanti, non ci si ferma mai… tutta la scuola danza preparerà le lezioni aperte natalizie, da gennaio in poi ci saranno numerosi concorsi, ma anche tanti esami di danza classica con giuria esterna di ballerini e insegnanti DAM (con cui, nel periodo estivo, si condividono stage in sede e fuori sede, e un esempio è lo stage a porte aperte DAM Torino a Bardonecchia, diventato ormai appuntamento fisso da molti anni).

“My Club ASD”… un’associazione per tutti e per tutti i gusti, che unisce gli amanti del fitness e quelli della danza in un ambiente sereno, amichevole e professionale.

INFO: “My Club ASD”, indirizzo: via Blatta 35, telefono e whatsapp: 3317897904, Facebook: “My Club ASD”, Instagram: “myclub_chivasso”, “Sportclubby orari settore fitness”

