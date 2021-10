Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. I genitori di tre 12enni, multati per aver giocato a pallone nei giardini pubblici di via Po, hanno presentato opposizione al verbale da 50 euro elevato dagli agenti della polizia locale di Chivasso. La multa risale ad agosto ma solo l’altro giorno mamme e papà si sono rivolti all’AssoCons di Chivasso per contestarla.

I 12enni sono stati sanzionati perché, noncuranti del cartello all’ingresso dell’area verde, si sono messi a giocare con il pallone all’interno del giardino [...]