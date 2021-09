Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tre mesi di apertura, due visite dei vigili urbani e altrettante multe per un valore complessivo di 4.300 euro. Sembra di essere a “Scherzi a Parte” e invece non c’è nulla da ridere nello “scherzo” che i vigili urbani di via Siccardi hanno fatto, in queste settimane, ad un loro “vicino di casa”.