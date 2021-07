Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Un motociclista è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio a Chivasso. In sella alla sua Ktm 990 smt, mentre stava sorpassando una fila di auto in coda in viale Vigili del Fuoco, ha urtato un’Audi intenta in una manovra di svolta a sinistra.

L’uomo è caduto a terra: immediati i soccorsi. Grazie all’intervento dell’elisoccorso è stato prontamente trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chivasso e i sanitari del 118. Una piccola folla di curiosi è scesa in strada richiamata dal botto tra la moto e l’auto: un urto che avrebbe fatto cadere l’uomo a terra e schizzare la due ruote in aria.

Commenti