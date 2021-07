Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Giovedì 5 agosto appuntamento finale con la rassegna teatrale estiva curata da Livio Viano. Alle ore 21, sul palco allestito nel cortile di Palazzo Santa Chiara, sarà possibile assistere allo spettacolo – concerto “Mogol racconta Mogol”. Gli spettatori avranno la speciale possibilità di farlo accompagnati da “Emozioni del Cuore”, un progetto musicale ideato dall’associazione “ControVento” e nato con l’intento di ripercorrere e riscoprire la carriera di Lucio Battisti; e Mogol è il più grande autore di testi che la storia della musica italiana abbia conosciuto, proprio colui che ha saputo dare i natali alla carriera di Battisti. Oltre alle canzoni da cantare assieme, sarà possibile ascoltare le storie e gli aneddoti che hanno portato alla nascita delle canzoni più famose dalla viva voce dell’autore stesso, una emozione rara e inedita, di quelle da portare nel cuore per molto, molto tempo. L’obiettivo è quello di rendere omaggio a una carriera incredibile e a una figura, e una stagione, che ha cambiato per sempre la storia della musica italiana.

“Un’occasione unica e irripetibile in grado di portare lustro e visibilità a chi la ospita, diffondendo un messaggio di musica, speranza, leggerezza e felicità che, in un momento di estremo disagio psicologico come quello che ci auguriamo stia per concludersi, non può far altro che bene. Uno spettacolo diverso dalle solite opere teatrali, ma che sono certo piacerà” afferma Viano.

E’ possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 3515468589 oppure via e-mail all’indirizzo livioviano@gmail.com. E’ fortemente consigliato l’acquisto in prevendita per evitare assembramenti. Costo del biglietto 20 euro.

Commenti