CHIVASSO. Metà alunni a casa, metà in classe da settembre: va bene, ma date alla scuola i giusti strumenti

Si riparte, più o meno, e prova a rimettersi in moto anche la scuola. Prima tappa: l’esame di Stato. In presenza. Non sarà una passeggiata mettere i commissari ed i candidati in condizioni di lavorare in sicurezza, soprattutto perché, dettaglio che spesso sfugge, in un istituto di dimensioni standard operano mediamente più di una decina di commissioni, per un totale, candidati compresi, di circa trecento persone.

Occorreranno locali spaziosi, dispositivi di protezione individuale, una revisione importante del documento di valutazione dei rischi e tanti altri dettagli organizzativi che bisognerà mettere in piedi in tempi brevi e con le difficoltà del momento. Auguri. Seconda tappa: l’avvio di settembre. Qui si naviga ancora abbastanza in alto mare. Non è che ci siano tante possibilità, a dire il vero. La prima, sostenuta dalla Ministra, è di fare andare a scuola metà studenti per volta. Metà in classe e metà a casa a procedere con la didattica a distanza.

Sembrerebbe sensata, a patto che le scuole vengano messe in condizione di poter erogare la didattica a distanza. Non tutti gli istituti, infatti, sono attrezzati per poter trasmettere via web le lezioni dei propri insegnanti in modalità sincrona. Occorreranno webcam, oppure computer adeguati, in ogni aula e, anche se può sembrare impossibile, non tutte le scuole, ad oggi, ne dispongono. Resta, poi, il problema dei ragazzi lasciati a casa da soli: chi li controlla, quando non devono andare a scuola? Qualcuno, per ovviare al problema, propone di fare doppi turni. Prima va a scuola metà classe, al mattino, e poi l’altra metà al pomeriggio. Non male. Però, a parte il fatto che per un po’ i ragazzi restano comunque a casa da soli, rimane il problema dei genitori che devono accompagnarli a scuola, che so io, alle due del pomeriggio, con tutti i disagi annessi; per non parlare dei problemi di trasporto di coloro che vivono lontano dagli istituti e che utilizzano mezzi che, se passano due volte al giorno, ti va bene. Non secondario, il problema degli insegnanti ai quali, ovviamente, non si può chiedere, tout court, di raddoppiare l’impegno orario.

Per carità, il mondo è pieno di gente che pensa che gli insegnanti non facciano niente, ma il mondo è anche pieno di gente che pensa che il congiuntivo imperfetto sia una malattia degli occhi.

Terza strada, trapelata dalle dichiarazioni di qualche esponente sindacale, assumere quanti insegnanti servono e fare tutti i turni necessari. Al di là della spesa, e della pertinente domanda circa il futuro di questi neo assunti, l’idea fa un po’ a pugni con la mia idea, oramai quasi donchisciottesca, che sarebbe ora di dare dignità alla figura dell’insegnante, rendendolo un professionista a tutti gli effetti e non un mestiere che tutti possono fare, a patto di avere due conoscenze in croce. Sarebbe un po’ come dire che, se c’è un’emergenza sanitaria e mancano i medici, automaticamente tutti gli iscritti al primo anno di medicina diventano dottori. Anche no, grazie.

Insomma è un problema spinoso, che viene da lontano, da uno Stato che, nel tempo, non ha mai investito nella Scuola, che non ha mai creduto nei suoi docenti, ed i risultati si vedono. Difficile dunque dire che cosa sia meglio. Probabilmente saranno necessari interventi diversificati, a seconda dell’ordine e del grado della scuola. Bambini, adolescenti e ragazzi neo maggiorenni hanno, evidentemente, esigenze diverse.

L’unica cosa certa è che i docenti, ed i dirigenti, si inventeranno qualcosa, ancora una volta, come sempre, per dare un’opportunità agli studenti, mentre qualche Solone continuerà a pontificare, senza aver mai visto una cattedra, e qualcun altro dirà che gli insegnanti non fanno nulla. Naturalmente sbagliando l’ortografia.

