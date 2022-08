CHIVASSO. Il chivassese Stefano Mazzer, 43 anni, è attualmente al suo primo incarico politico in qualità di consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico della città di Chivasso.

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino, ha trovato impiego in uno dei principali gruppi bancari europei. Ama lo sport ed il contatto con la natura, i viaggi e, naturalmente, sua moglie ed i suoi due figli. Prescelto in qualità di capogruppo dai membri del PD in quanto ‘giovane’, è alla sua prima [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.