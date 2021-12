Sono durate poche ore appena le decorazioni natalizie realizzate dall’Ascom di Chivasso e dalla Proloco di Mazzè.

Queste le amare considerazioni della Proloco Mazzediese: “Perchè a Mazzè non si deve più fare niente? Non abbiamo nessun aiuto dai residenti e quando ti fai il “mazzo” e crei qualcosa, lo monti al pomeriggio e la mattina di dopo ecco come lo ritrovi (vedi foto con il prima e dopo). Hanno anche tagliato alcuni pacchi che abbiamo messo sulla slitta… chissà cosa pensavano di trovare…”.

A Chivasso, invece, l’indignazione passa attraverso il profilo Facebook della consigliera comunale Claudia Buo, che commenta: Per l’imbecillità non c’è cura!”.

Il consigliere regionale Gianluca Gavazza, invoca la certezza della pena: “Basta con i: mah… – pero’… – lui è… – la colpa e di… – poverino … – poverina… – ecc. ecc. Come per tutto bisogna “lavorare” sulla prevenzione e soprattutto sulla certezza della pena”.

