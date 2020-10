CHIVASSO. Mattia Galante: danza e innovazione. Una nuova visione del ballo.

Mattia Biagio Galante è un ballerino che ha girato il mondo, ha lavorato come coreografo in televisione, e ora è tornato a Chivasso per portare qui la sua arte in modo innovativo. Ma partiamo dagli inizi per conoscerlo meglio.



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti