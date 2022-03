Massimo Inzillo è il titolare di un’Agenzia di Assicurazioni di spicco, che ha aperto la sua sede a Chivasso nel 2018, l’Agenzia “Axa Assicurazioni” di via Alcide De Gasperi 18. Un’Agenzia generale, il cui ufficio è in collegamento diretto con la compagnia che lui rappresenta.

Il brand “Axa” è il primo brand assicurativo al mondo da 10 anni e offre una visione assicurativa mondiale. Ha ottimi prodotti per le piccole e medie aziende, godendo di una prospettiva a 360 gradi sugli eventuali rischi. Offre interessantissime polizze sulla salute, che coprono l’assicurato qualunque sia l’evento legato alla malattia e agli infortuni, potendo rivolgersi a qualunque clinica. Interessante anche l’aspetto relativo al risparmio: buoni prodotti con ottimi interessi sia su capitali già esistenti che nella creazione di nuovi partendo da zero. Ma non solo… nell’Agenzia di Massimo Inzillo si trovano anche vantaggiose e valide Rc auto, polizze sugli infortuni, possibilità di creare fondi pensione e tutto ciò che si può immaginare in campo assicurativo. Si può godere della consulenza dell’avvocato in sede, di convenzioni con le carrozzerie, dell’accesso a finanziamenti e tanto altro ancora.

Si viene seguiti da validi professionisti, sotto la supervisione di Massimo Inzillo, che ha mosso i primi passi in questo mondo nel 2002 fiancheggiando un broker assicurativo, per poi entrare in due realtà nazionali importanti in questo campo e approdare, infine, in “Axa Assicurazioni”.

“Pianifichiamo insieme la protezione dei tuoi beni e del tuo patrimonio” è la frase che li rappresenta e li contraddistingue.

Appoggiarsi ad “Axa” è sicuramente un modo per dormire sonni tranquilli e investire bene i propri soldi. Una garanzia.

INFO: agenzia “Axa Assicurazioni”, indirizzo: via Alcide De Gasperi 18 – Chivasso, contatti telefonici: 0119171317 – 3518764645, e-mail: ag0420@axa-agenzie.it , siti: agenzie.axa.it/chivasso0420 / inzillo-assicurazioni.webnode.it , Facebook: “Agenzia Axa Chivasso Massimo Inzillo”, Instagram: “axachivasso_massimoinzillo”

