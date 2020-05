CHIVASSO. Mascherine…. Sindaco si vergogni!!!

Avevamo appena finito di confezionare il numero de LA VOCE attraverso cui domani regaleremo ai nostri lettori una mascherina che, un cittadino ci telefonava per chiederci se avevamo visto l’ultima iniziativa dell’Amministrazione Comunale chivassese (https://mascherine.comune.chivasso.to.it/).

Roba da strofinarsi gli occhi almeno un paio di volte Da cadere giù dalla sedia. Da farsi venire colate di vomito, tanto è il disgusto. Ma come? In un’Italia che le sta provando tutte per regalare mascherine ai “primi” e pure agli”ultimi”, che se le sta inventando di notte per obbligare i cittadini a indossare tutti i dispositivi necessari, a Palazzo Santa Chiara l’unica cosa che è venuta in mente è di regalarle solo a chi ha più di 65 anni, alle donne in gravidanza e ai pazienti immunodepressi e con patologie gravi…. Sindacooooooo? Sì! Proprio lei! Ma non si vergogna?

Ma lo sa che ci sono Amministrazione comunali neanche troppo distanti dalla presa del Canale Cavour che le mascherine le han regalate e stan stravolgendo tutti i bilanci, spendendo un sacco di quattrini, per dare una mano ai cittadini, agli artigiani e ai commercianti. Prendiamo Ivrea? Una mascherina a testa, sconti sulla tassa rifiuti, via la tassa sull’occupazione del suolo pubblico e pure un gioco (sì proprio un gioco) che vale 100 mila euro in buoni da spendere negli esercizi commerciali cittadini.

Perchè questa è molto più di una guerra. E’ il 10 per cento del nostro Pil, nella più rosea delle ipotesi, che se n’è volato via. E’ la fame. E’ la cassintegrazione. E’ la necessità di poter fermare qualcuno senza doversi sentire dire che lui la mascherina non ce l’ha perchè non ha i soldi per potersela comprare.

Se caro sindaco lei non ha capito questo. S’intende ei e si suoi assessori, Tiziana Siragusa, Claudio Barengo, Chiara Casalino, Claudio Moretti e Pasquale Centin. Beh, allora, siamo messi male. Molto male… E guardi, glielo dico francamente, sto anche limitandomi negli insulti, che pure, di fronte a tutto questo mi verrebbero spontanei….

