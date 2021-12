CHIVASSO. Mascherine all’aperto, ordinanza da rifare? Il documento firmato dal comandante dei vigili urbani Marco Delpero e dal sindaco Claudio Castello è pieno di refusi. Non ci fa una bella figura l’amministrazione comunale con l’ordinanza entrata in vigore il 7 dicembre che impone l’uso della mascherina all’aperto nelle vie del centro e in prossimità dei locali pubblici, in caso di assembramenti.

L’ordinanza infatti contiene una serie di errori che potrebbero minarne la sua applicazione. Il più grave riguarda l’indicazione del Tribunale competente nel caso di ricorso:

