CHIVASSO. Mascherina obbligatoria davanti alle scuole negli orari di ingresso e di uscita

Con l’ordinanza n.401 di lunedì 28 settembre, il Sindaco di Chivasso Claudio Castello ha ordinato l’utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche davanti alle scuole di tutto il territorio comunale in occasione degli orari di ingresso e di uscita degli studenti.

La decisione è stata presa a seguito di diversi episodi di assembramento di genitori, accompagnatori e alunni davanti ai plessi scolastici verificatosi nei giorni scorsi e nel rispetto dei decreti del Governo e della Regione Piemonte emessi per garantire l’avvio dell’anno scolastico in tutta sicurezza. I dispositivi di sicurezza devono essere indossati da chiunque transiti o stazioni in tutte le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado negli orari di entrata e di uscita degli studenti.

“Nonostante la diffusione del contagio sia diminuita rispetto ai mesi scorsi, ci troviamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria – dichiara il Sindaco Claudio Castello -. Il virus, anche nella nostra città, è ancora in circolazione e non possiamo permetterci che il mancato rispetto delle regole comporti un ulteriore incremento dei contagi. Sappiamo benissimo con che facilità si diffonde il virus e l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento sociale sono le uniche armi che abbiamo per prevenire la diffusione del contagio, anche e soprattutto tra i nostri bambini. Vigileremo affinchè tutti la indossino correttamente”.

L’ordinanza durerà fino al termine dello stato di emergenza.

