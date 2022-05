E’ arrivata fino ad Arcore la campagna elettorale di Chivasso. Lo scorso 9 maggio, nella delegazione di amministratori e candidati alle prossime amministrative di Forza Italia ricevuti da Silvio Berlusconi, c’era anche Clara Marta, la candidata di centrodestra alle elezioni chivassesi.

L’ha reso noto la stessa Marta, pubblicando una foto che la ritrae insieme al Cavaliere, sul proprio profilo Facebook.

“Ho pensato di portargli un omaggio della nostra città. Ha davvero apprezzato i Nocciolini e mi ha chiesto come mi sto attivando in campagna elettorale”, racconta Marta. Che poi aggiunge anche alcune sue considerazioni sull’incontro avuto con il presidente di Forza Italia: “Berlusconi sa unire l’autorevolezza dell’uomo di governo e la concretezza dell’imprenditore di successo ad una innata semplicità e simpatia. Mette a proprio agio l’interlocutore, dimostra una grande pacatezza. Gli piace condividere i ragionamenti e si informa sulle situazioni e sui problemi territoriali. Si prodiga in consigli da persona di grande esperienza qual è”.

Insieme a Marta c’erano il governatore della Regione, l’azzurro Alberto Cirio, il coordinatore piemontese di Forza Italia Paolo Zangrillo e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Gabusi. L’incontro è servito – spiegano gli azzurri – “per definire i programmi amministrativi dei Comuni piemontesi al voto il prossimo 12 giugno e per un confronto sullo stato di attuazione del Pnrr nella nostra regione”.

