CHIVASSO. “Sono onorato di poter annunciare pubblicamente che la vicenda Marsan sta per essere risolta…”.

Il Politecnico di Torino interviene in soccorso del sindaco Claudio Castello e leva le castagne dal fuoco all’amministrazione comunale che, dal 2017 in poi, anno in cui s’è insediata con il primo mandato del sindaco Pd, è alle prese con l’annosa questione della scuola “Marsan”.