Novembre 2021: il candidato del centrodestra è Emanuele Cigliuti.

Dicembre 2021: il candidato di Forza Italia è Massimo Giovannini.

Gennaio 2022: Emanuele Cigliuti e Massimo Giovannini sono in corsa per la candidatura a sindaco del centrodestra unito.

Febbraio 2022: Il centrodestra va unito. Il centrodstra correrà separato. Massimo Giovannini e Emanuele Cigliuti sul piatto della bilancia. Ola per Massimo Giovannini. Pugni sul tavolo per Emanuele Cigliuti. La Lega medita se stare con Cigliuti o con Giovannini.

All’Udc di Matteo Doria starebbe bene Giovannini ma anche Cigliuti. Il deputato di Forza Italia Carlo Giacometto sponsorizza Massimo Giovannini. Il consigliere regionale della Lega Gianluca Gavazza non intende fare sponsorizzazioni.

L’ex senatore Andrea Fluttero s’appella ai giovani. Giovannini vs Cigliuti. Forza Italia, se ancora non si fosse capito, ribadisce il sostegno a Massimo Giovannini. Cigliuti ha trovato una sponda nel partito liberale. Cigliuti vs Giovannini. Cigliuti e Giovannini, Giovannini e Cigliuti.

Lunedì 7 marzo: il candidato del centrodestra unito alle elezioni della prossima primavera è Clara Marta, moglie del primario di otorinolaringoiatria Libero Tubino e vincitrice del gioco de La Voce “Squid Game”.

E’ un gioco in cui vince chi sta meno sui marroni….

Liborio La Mattina

