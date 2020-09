CHIVASSO. Mario Vona: pianoforte e musica, le passioni di una vita

Un giovane pianista classe 1995… ma non solo. Mario Vona è qui per parlarci della sua passione per la musica, che lo accompagna da tutta la vita, ed anche per raccontarcela questa vita. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti