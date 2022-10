Classe 1972, è nata a Torino ma per diversi anni ha vissuto a Settimo, dove ha frequentato le scuole elementari e medie. Successivamente si è iscritta al Liceo Newton di Chivasso, per poi trasferirsi a Roma ed infine ritornare a Chivasso, dove vive tutt’ora.

Maria Raffaella Catena si racconta come un’inguaribile ottimista fin da piccola ed anche come una bimba molto chiacchierona… tanto da desiderare di diventare avvocato da grande… anche se, in realtà, crescendo cambierà poi idea.

